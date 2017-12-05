В Киев доставили главную новогоднюю елку страны.

Об этом сообщается странице организаторов праздничного городка на Софийской площади - проекта Folk Ukraine - в Фейсбуке.

"Киев, встречай зеленую красавицу! Конечный пункт путешествия - Софийская площадь. Даже снег прилетел к нам, чтобы поздороваться с елкой", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в этом году центр Киева будет украшать 100-летняя белая пихта высотой более 28 метров. Ее срубили в Росильнянском лесничестве в Богородчанском районе Ивано-Франковской области. Лесоводы рассказали, что именно это дерево перестало расти и подлежало плановой рубке.

Напомним, из-за сильного снегопада на западе Украины ограничили движение транспорта, поэтому главную елку в столицу доставили позже, чем планировали.