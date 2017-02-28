В Киеве на 11 дней раньше календарной началась метеорологическая весна. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

"Начиная с 18 февраля среднесуточная температура по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории ежедневно превышает 0 градусов, а это значит, что в Киев пришла на 11 дней раньше календарной метеорологическая весна", - говорится в сообщении.

Как отмечается, нынешняя зима закончилась 17 февраля и длилась с 29 ноября в общем 81 день, что на 24 дня короче климатической нормы.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, среднесуточные температуры в столице будут повышаться. Поэтому, как отметили в геофизической обсерватории, возвращение зимы невозможно, несмотря на прогнозы "самозваных синоптиков".

Первый день весны будет теплым и без осадков.