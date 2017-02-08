В Киеве презентовали международный социальный проект "Книга добра", в котором будут собраны 50 историй и 50 рисунков детей.

"Этот проект, который мы презентуем, - особенный, над ним работало много людей, но главное, что в нем отражается наша душа. … Эта книга об Украине, о нас, украинцах, и о будущем. Мы хотим, чтобы эта книга несла тепло нашей души людям", - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на презентации проекта в среду в Киеве.

Он рассказал, что запланирована передача книги в почти 50 стран мира, прежде всего, ее передадут в Национальную библиотеку Ватикана (Италия), библиотеку Конгресса США, Королевскую библиотеку Великобритании и Александрийскую библиотеку (Египет). "Мы будем делать презентации этой книги в наших посольствах. Мы договорились, что сможем передать эту книгу в самые большие библиотеки мира. Эта книга будет в открытом доступе, … ее можно будет почитать и почувствовать", - проинформировал министр.

По информации организаторов проекта, в книге будет размещено 50 реальных историй "Добро вокруг нас" и 50 рисунков "Добро глазами детей".

Сама книга будет создаваться в мастерских Центра украинской культуры в Таллинне (Эстония). "Ее сошьют из уникальной бумаги (черпаной), которая будет изготовлена вручную из привезенных из Украины лоскутков ткани одежды авторов творческих работ, и из растительных зерен", - говорится в пресс-релизе, распространенном в среду.

Кроме того, к написанию историй координаторы проекта планируют привлечь 10-15 тыс.человек разного возраста со всех регионов Украины.