В Киеве в разгар учебного дня неизвестный открыл стрельбу во дворе лицея, ранен ученик

В Киеве неизвестный обстрелял парня на дворе Киевского профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства. Об этом сообщает "Магнолия- ТВ".

Инцидент произошел накануне в 12 часов дня, когда подавляющее большинство детей находились внутри помещения. Услышав выстрелы, люди вышли на улицу и увидели раненого парня, который лежал на земле.

По предварительной информации, стрелок, который не имеет отношения к лицею, открыл огонь из травматического оружия.

Также свидетели рассказали, что пострадавший все время был в сознании. Медики госпитализировали его в больницу.

Сейчас правоохранители выясняют все подробности произошедшего, ведется следствие. В то же время в полиции информацию пока не комментируют.