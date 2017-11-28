В Киеве во вторник предвидится налипание мокрого снега, на дорогах гололедица

Во вторник, 28 ноября, в Киеве ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололед, сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

"Кроме того, по прогнозам синоптиков, 28 ноября в Киеве ожидается налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью – 0° тепла, днем – 2-4°", – добавили в КГГА в понедельник.

В связи с этим, в ведомстве рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах, а пешеходам – переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.