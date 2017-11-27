В Киевской области охранник гостинично-ресторанного комплекса убил 23- летнего жениха в день его свадьбы. Об этом сообщается на странице ГУ НП полиции Киевской области в соцсети Facebook.

В Обуховский отдел полиции позвонили из местной больницы. Дежурный медучреждения сообщил о 23-летнем мужчине, которого доставили с ножевым ранением в область паха. Медики пытались реанимировать парня, однако пострадавший умер от потери крови.

"Кровавая свадьба в Киевской области. Жених умер в больнице", - сообщили в полиции.

Правоохранители выяснили, что в тот вечер покойный праздновал свою свадьбу в одном из местных заведений. Около часа ночи уже изрядно навеселе гости и жених перессорились. 23-летний муж вышел во двор комплекса, где находился 66-летний охранник. Между мужчинами возник еще один конфликт.

Пор данным полиции, парень набросился на охранника и тот достал нож. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Молодая жена нашла новоиспеченного мужа в помещении для охранника около пяти часов утра. По словам 20-летней вдовы, тогда ее возлюбленный еще был в сознании. Охранник на вопросы испуганной девушки отвечал, что "все хорошо". Однако через полтора часа парня не стало.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Злоумышленника задержали и объявили подозрение. 66-летнему мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Продолжается следствие.