В мире из-за ДТП ежегодно погибает около 1,25 млн человек, - ВОЗ

В результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в мире ежегодно погибает около 1,25 млн человек. Об этом свидетельствует доклад Всемирной организации здравоохранения Организации объединенных Наций (ООН), передает пресс-служба организации в Facebook. "Несмотря на улучшения в области безопасности дорожного движения, в результате ДТП ежегодно погибает около 1,25 млн человек", - говорится в сообщении. Согласно информации организации, пользователи дорог во всем мире защищены неодинаково. Отмечается, что риск смерти в результате ДТП все еще в значительной мере зависит от того, где живут люди и как они передвигаются. Так, до сих пор наблюдается большой разрыв между странами с высоким уровнем дохода и странами с низким и средним уровнем дохода, где происходит 90% случаев смерти в результате ДТП при том, что на них приходится только 54% транспортных средств в мире. В Европе, особенно в наиболее богатых странах этого региона, отмечаются самые низкие уровни смертности на душу населения; в Африке - самые высокие. Кроме того, 49% погибших на дорогах являются пешеходами, велосипедистами и мотоциклистами.

