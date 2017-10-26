В некоторых областях Украины пройдет снег

В четверг, 26 октября, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях ожидается налипание мокрого снега, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Кроме того, до конца суток в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях ожидается сильный ветер - порывы 15-18 м/с.

Кроме того, в пятницу, 27 октября, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях пройдут сильные дожди.