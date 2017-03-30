В последний день марта Украину охватит арктический холодный воздух

,Большую часть территории Украины в пятницу, 31 марта, охватит холодный воздух арктического происхождения, поэтому температура, особенно ночью будет низкой.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадки не ожидаются, лишь вечером в Черниговской и Сумской областях прогнозируется небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, на севере Левобережья местами до 8° мороза, днем 7-12° тепла; в западных областях и на юге Одесской области ночью 0-4 ° тепла, днем 11-16° тепла.

В Киеве 31 марта без осадков; температура ночью 0-2° мороза, днем 9-11° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 31 марта самая высокая температура днем была 22,4° тепла в 1968 году, самая низкая ночью 8,8° мороза в 1929 году.

В Украине в субботу, 1 апреля, без осадков, лишь в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях ночью и утром ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° тепла, на востоке и северо-востоке и местами в южных областях около 0°; днем на Левобережье 8-13°, на остальной территории 14-19°, в западных областях 20-25°.

В Киеве 1 апреля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-7°; днем 15-17°.