В Ровенской области отравились 16 первоклассников

В поселке Заречное Ровенской области с острой кишечной инфекцией госпитализировали 14 учеников первых классов. Еще двое отказались от стационарного лечения, сообщает Госпродпотребслужба.

Все пострадавшие - первоклассники общеобразовательной школы-гимназии. В пищеблоке обнаружили ряд нарушений. В частности, бы недостаточное количество холодильников, не было термометров, нарушались правила обработки яиц, мойки в мясном цехе не были подключены к канализации.

Также не было достаточного количества стеллажей для хранения посуды и инвентаря для уборки.

Работу пищеблока учебного заведения временно остановили, пока не будут устранены все недостатки.

5 сентября в городе Каменское Днепропетровской области была зафиксирована вспышка отравления среди школьников. Семеро учеников одной школы, у которых наблюдались симптомы пищевого отравления, накануне ели в школьной столовой.