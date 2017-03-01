В школьной столовой Бахмута отравилось 60 детей

В больницу г.Бахмут Донецкой области госпитализированы 16 учеников местной школы с пищевым отравлением, всего за медицинской помощью обратилось 60 детей.

"По состоянию на 9.20 (1 марта, среда) известно о недомогании 60 детей, из которых 40 обратились в школьный медпункт, еще 20 - в медицинское учреждение. Сейчас госпитализированы в инфекционное отделение Бахмутской больницы 16 учеников 1-10 классов", - сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области в среду.

Первые пострадавшие начали обращаться в больницу во вторник вечером с одинаковым диагнозом - токсикоинфекция, синдром гастроэнтероколит.

О происшествии правоохранителям сообщили врачи, которые регистрировали обращения родителей школьников. Последние говорят, что недомогание началось после обеда в столовой школы.

В медучреждении работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Предварительно факт квалифицированы по ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.