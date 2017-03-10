В Украине на выходных похолодает

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины, кроме восточной, будет определять поле пониженного давления с атмосферными фронтами, влажная и более прохладная воздушная масса, поэтому дневная температура почти везде понизится, особенно в северо-западной части.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Украине, кроме восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей, временами дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, в восточных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на востоке до 2° мороза; днем 6-11° тепла, в западных, северных и в Винницкой области 3-8° тепла. На высокогорье Карпат снег, температура ночью и днем от 3° мороза до 1° тепла.

В Киеве – временами дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 марта самая высокая температура днем была +16,9 в 1914 г., самая низкая ночью -20,3 в 1898 г.

12 марта в Украине, кроме восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей, временами дожди, в западных областях с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 2-9° тепла в южной и восточной частях до 12°. На высокогорье Карпат временами снег, температура в течение суток 1-6° мороза.

В Киеве – временами дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.