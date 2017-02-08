В Украине по-прежнему холодно

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять холодная воздушная масса и гребень антициклона с центром над Скандинавией, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков, лишь в западных областях небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 17-22°, в восточных, Черниговской и Сумской областях 22-27° мороза, днем 9-14° мороза ; в западных и южных областях ночью 10-17°, днем 3-8° мороза; на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 20°, днем 10-12° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 февраля самая высокая температура днем была +8,3 в 1990 г., самая низкая ночью -32,2 в 1929 г.

10 февраля сохранится холодная погода с температурой ночью 16-21°, днем 6-11° мороза, в южных областях и Прикарпатье ночью 11-16°, днем 2-7° мороза; на Закарпатье ночью 5-10° мороза, днем 2-7° тепла. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в пятницу без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 7-9° мороза.