В Украине погода нестабильна, в Киеве в среду опять похолодает

В ближайшие сутки неустойчивую погоду западных, северных областей Украины и Приазовья будут определять атмосферные фронты; на остальной территории теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В Приазовье, днем и в западных, северных областях кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 13°; днем 16-21°.

В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза; температура ночью 6-8°, днем 19-21°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 мая самая высокая температура днем была +30,6 в 1907 г., самая низкая ночью +3,2 в 1919 г.

17 мая – без осадков, лишь ночью и утром на Прикарпатье кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8° тепла, на севере Левобережья на почве местами заморозки 0-3°, на Закарпатье и в южной части 8-13° тепла; днём 14-19°, на крайнем юге и Закарпатье 20-24°.

В Киеве без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.

15 мая на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 15-17°, в районе Приморска и Одессы 11-12°; в Днепре возле Києва 13°.