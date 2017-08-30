В Украине последний день лета будет прохладным

В Украине в последний день лета, 31 августа, большая часть территории страны останется в прохладной воздушной массе с температурой ниже климатической нормы, но сохранится сухая погода, лишь в восточных регионах днем вероятны дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 31 августа, осадки не прогнозируются, лишь в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях днем пройдет небольшой дождь, а в Луганской – умеренные осадки. Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер северо-восточный, в западных областях - юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°, днем 17-22°, в западных областях 23-28°.

В Киеве 31 августа без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 31 августа самая высокая температура днем была +33,4° в 1908 году, самая низкая ночью +5,4° в 1966 году.

В Украине в пятницу, 1 сентября, в западных регионах, Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях преимущественно без осадков, на остальной территории ожидается небольшой дождь, в восточной части – местами умеренный дождь, отдельные грозы. В западных областях ночью и утром кое-где туман. Ветер северный, северо-западный (в западных областях - юго-восточный), 3-10 м/с.

Температура ночью 6-12°, на юге и востоке страны 9-15°; днем 19-25°, в западных, Винницкой и Одесской областях 23-28°, в Закарпатье до 30°.

В Киеве 1 сентября без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10-12°, днем 21-23°.

По состоянию на утро 30 августа температура воды в Черном и Азовском морях была 18-23°, в Днепре возле Киева 19°.