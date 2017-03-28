В Украине прошел первый аукцион, на котором продали памятник Ленину

Скульптура в городе Чоп в Закарпатской области ушла с молотка за 254 тыс. грн.

"В торгах принял участие один участник, купивший объект по начальной стоимости. Скульптура передана в право пользования, а бюджет города пополнился на 253931 грн", - говорится в сообщении на официальном сайте Чопского городского совета.

Аукцион проводился 17 марта. Имя нового владельца памятника не указано. По информации местных СМИ, бронзовый монумент Ленину весит около 4 тонн.

Вместе с памятником Ленину городские власти выставили на торги автомобиль ГАЗ АО 2225, однако он не был продан в связи с отсутствием заявок на покупку.