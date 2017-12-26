В Украине сегодня потеплеет

26 декабря в Украине без осадков, на юге до +10°.

На востоке без осадков, температура до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +10°.

На западе Украины во вторник облачно с прояснениями. Днем теплее всего будет в Черновицкой области до +9°.

В северных областях без осадков. Температура до +4°. В центре переменная облачность, температура до +8°.

Согласно народному прогнозу, 25 декабря - Спиридона Солнцеворота. Если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях иней - к пасмурным и теплым.