В Украине существенно потеплеет

В ближайшие сутки с Западной Европы в Украину начнет перемещаться более теплый воздух атлантического происхождения, сообщает Укргидрометцентр.

Погоду большей части территории страны будет определять поле повышенного давления, лишь на востоке - атмосферный фронт.

В восточных областях небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, днем и на крайнем севере местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в западных областях 1-6° тепла; днем 7-12°, в западных, местами в Винницкой и Одесской областях до 15° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 9-11° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 марта самая высокая температура днем была +20,3 в 1974 г., самая низкая ночью -20 в 1942 г.

22 марта в западных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17°, в западных областях ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 15-17°.