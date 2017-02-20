В Украине теплеет, на Закарпатье и в Карпатах сильные осадки

В ближайшие сутки с Западной Европы в Украину переместится очередная порция теплого и влажного воздуха, погоду будут определять атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, днем и в северных и центральных областях Украины умеренный мокрый снег и дождь, на Закарпатье и в Карпатах сильные осадки; на остальной территории местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью, утром в восточной части кое-где туман.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла; днем 0-5° тепла, на крайнем западе и юге страны до 8° тепла.

В Киеве - ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 февраля самая высокая температура днем была +10,4 в 2014 г., самая низкая ночью -22,1 в 1929 г.

22 февраля - небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-22 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в западных и южных областях 4-9°.

В Киеве - небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.