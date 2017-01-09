В Украине во вторник сохранится умеренно морозная погода

В Украине во вторник, 10 января, погоду большей части страны будет определять поле пониженного атмосферного давления, холодная и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается небольшой снег, лишь в западных областях без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных регионах, Винницкой и Одесской областях ночью 14-19°, в Карпатах 20-25° мороза, днем 6-11° мороза; на остальной территории ночью 8-13°, днем 4-9° мороза, в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской области и в Крыму в течение суток 2-7° мороза.

В Киеве 10 января прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10° мороза, днем 4-6° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 10 января самая высокая температура днем была 9,8° в 2007 году, самая низкая ночью -30,7 ° в 1940 году.

В Украине в среду, 11 января, ночью без осадков; днем в южной части страны и большинстве западных и центральных областей прогнозируется снег, на юге - мокрый снег с дождем, местами гололед, на остальной территории - без осадков. На дорогах страны гололедица.

Ветер восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, в южной части, Кировоградской и Днепропетровской областях - порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в западных областях 13-18°; днем в большинстве областей 2-7° мороза, в южной части от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму 3-8° тепла.

В Киеве 11 января без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 3-5° мороза.