Вакцины от гриппа появятся в аптечных и лечебных учреждениях в ближайшее время - Минздрав

Вакцины от гриппа появятся в аптечных и лечебных учреждениях в ближайшее время, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на сайте ведомства.

"На сегодня в лаборатории по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Государственного экспертного центра (ГЭЦ) завершен лабораторный контроль образцов препарата "ДжиСи Флю", (Корея), "Инфлуенза Ваксин" (Китай) и "Ваксигрипп" (Франция). В ближайшее время эти вакцины должны появиться в аптеках и медицинских учреждениях", - отмечено в сообщении.

В свою очередь, начальник отдела организации лаборатории контроля качества лексредств Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Андрей Шовковый уточнил, что часть французской (300 тыс. доз) и китайской (около 200 тыс. доз) вакцин уже получила заключение службы по контролю качества.

Как сообщалось, всего в Украине четыре производителя перерегистрировали вакцины с обновленным штаммом вируса гриппа актуальным для эпидемического сезона 2017-2018 гг. В частности, перерегистрацию прошла вакцина французского производства "Ваксигрипп", нидерландского – "Инфлувак" ("Эбботт Биолоджикалз Б.В."), китайского – "Инфлуенза Ваксин", а также корейская – "ДжиСи Флю".

Последняя, в количестве 30 тыс. доз получила положительное заключение Гослекслужбы еще в начале октября. По двум другим – "Инфлуенза Ваксин" и "Ваксигрипп" процесс затянулся в связи с нарушением соблюдения холодовой цепи, в соответствии с чем, Гослекслужба направила образцы четырех серий этих вакцин в лабораторию контроля иммунобиологических препаратов ГЭЦ и отметила, что в случае его положительного вывода служба сразу выдаст свое заключение контроля качества, необходимое для поступления вакцин в аптеки и медучреждения .