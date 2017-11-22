Вступление Украины в ЕС поддерживают более половины украинцев, вступление в НАТО - более 43% - опрос

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают более 56% опрошенных украинских граждан и более 43% выступают за вступление в НАТО, свидетельствуют данные социологического опроса, результаты которого были обнародованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Так, согласно данным опроса, 43,2% респондентов проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, если бы соответствующий референдум состоялся в ближайшее время. При этом 33,3% выступают против вступления Украины в НАТО, 10,4% не принимали бы участие в таком референдуме, а 13% - не знают, как ответить на данный вопрос.

Вступление Украины в Евросоюз поддержали бы 56,2%. Против вступления Украины в ЕС – выступают 24,6% респондентов, не принимали бы участие в референдуме по вступлению в ЕС 9,6% опрошенных граждан. Такое же количество респондентов не знают ответа на этот вопрос.

Опрос проводили Центр социальных и маркетинговых следований SOCIS, Киевский международный институт социологии, социологическая группа "Рейтинг и Центр Разумкова в период с 28 октября по 14 ноября 2017 года. Было опрошено методом личного интервью 20 тысяч респондентов во всех областях Украины без учета Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 0,7%.