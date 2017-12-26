Взрыв в Симферополе напугал жителей города

26 декабря около 16.00 по местному времени в некоторых районах Симферополя прозвучал громкий хлопок. Очевидцы утверждали, что от звука "затряслись окна". В МЧС о каких-либо чрезвычайных происшествиях не сообщают.

Об этом передает Крымские новости.

При этом в небе крымчане наблюдали белый инверсионный след. Пользователи соцсетей решили, что произошел запуск ПЗРК.

Жители района Пневматика, где звук был слышен наиболее отчетливо, сообщили, что видели пролетающий близко к земле истребитель.

Специалисты авиационной сферы предполагают, что скорее всего реактивный самолет шел на низкой скорости и преодолел сверхзвуковой барьер.

"Во время этого процесса действительно раздается очень громкий звук и формируется волна. Если хлопок был громким, значит, самолет шел близко к земле", - выразил мнение эксперт.

Ранее сообщалось, что в самолете Боинг-737, летевшем из Крыма, произошла разгерметизация.