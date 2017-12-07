ЮНЕСКО признала приготовление неаполитанской пиццы объектом нематериального наследия. Соответствующее решение принял Комитет всемирного наследия организации, который собрался на корейском острове Чеджу, передает Европейская правда со ссылкой на The Local.

Признание искусства "пиццайоло" стало возможным после того, как соответствующее обращение Неаполя подписали почти 2 миллиона человек. Искусство этих мастеров отличает эффектное обращение с тестом - они подбрасывают его в воздух, чтобы оно насытилось кислородом.

Ранее в Неаполе пообещали раздавать на улицах бесплатную пиццу в честь внесения в список наследия ЮНЕСКО.

Как заявил глава министерства культуры Италии Дарио Франческини, внесение искусства приготовления неаполитанской пиццы в список ЮНЕСКО "стало признанием для Неаполя и всей Италии перед началом 2018 года, который итальянские власти объявили годом итальянской еды.