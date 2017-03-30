За 2016 год Украина заняла 84-место из 188 по Индексу человеческого развития. Такие данные содержатся в докладе о человеческом развитии за 2016 год, которые были представлены сегодня координатором системы ООН в Украине, координатором по гуманитарным вопросам, постоянным представителем Программы развития ООН в Украине Нилом Уокером. "Значение Индекса человеческого развития Украины составило 0,743 пункта. Этот показатель относится к высокой категории человеческого развития и ставит страну на 84-ю позицию из 188 стран и территорий", - говорится в отчете ПРООН. В документе отмечается, что рейтинг Украины соответствует уровню Армении и является ниже среднего для стран Европы и Центральной Азии. Напомним, около 60% населения Украины на сегодня живут за чертой бедности. Об этом во время презентации отчета Организации Объединенных Наций (ООН) по человеческому развитию заявил постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер.

