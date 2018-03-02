2 марта почти по всей Украине сохранится холодная погода, местами ожидаются снегопады.

На востоке без осадков, температура до -11°. Жителей южных регионов ожидают снегопады. Температура до -4°.

На западе Украины облачно с прояснениями. Температура до -19°.

В северных областях пройдет снег. Температура до -9°. В центре местами пройдет снег, температура до -21°.

Согласно народному прогнозу, 2 марта лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.