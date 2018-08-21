23 серпня Верховна Рада України запрошує громадян відвідати будинок

23 серпня Верховна Рада України запрошує громадян відвідати екскурсії з нагоди Дня Державного Прапора України.

Про цe повідомляє Інформаційнe управління парламeнту.

У цей день гості Парламенту стануть свідками урочистої церемонії несення служби батальйону Почесної варти Національної гвардії України біля національної реліквії – головного Прапора держави - Прапора Незалежності, який народні депутати першого демократичного скликання внесли до сесійної зали Верховної Ради 24 серпня 1991 року.

Учасники екскурсій матимуть змогу ознайомитися з роботою єдиного законодавчого органу країни, послухати розповідь про архітектурну спадщину будинку Верховної Ради України, а також оглянути експозицію, що стала основою музею українського парламентаризму.

Екскурсії проводитимуться 23 серпня з 11:45 до 17:00.

Для того, аби потрапити на екскурсію, слід попередньо зареєструватися та обрати час екскурсії за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIVfnUTm3jcu2TevlipiLF_gh_sstW...