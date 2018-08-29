46 тисяч дітей чекають у черзі в дитсадки України

Найбільша черга на влаштування дітей у дитсадки спостерігається у Львівській, Рівненській областях та у Києві.

В Україні 46 тисяч дітей чекають зарахування у дитячий садок. Про це в середу, 29 серпня, пише УНН з посиланням на відповідь Міністерства освіти і науки на запит.

Найбільша черга на влаштування дітей в дитсадки у Львівській області - 4200 дітей, Рівненській - 3468 і в Києві - 3495 дітей. Велика кількість закладів дошкільної освіти, особливо у великих містах України, працюють зі значним перевантаженням.

У МОН зазначили, що однією з причин виникнення черг у дитячі садки є недостатня мережа цих установ.

"У 90-х роках, коли в Україні народжуваність значно впала, багато дитячих садків було передано в оренду, заморожено будівництво нових закладів, багато приміщень прийшли у занепад", - пояснили в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що у 2018 році в Україні додатково з'являться 34 900 місць у дошкільних навчальних закладах.

Нагадаємо, станом на 1 вересня 2017 року черга в дитячі садки в Україні становила 52 200 дітей.