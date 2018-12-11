60% украинцев не поддержали введение военного положения в отдельных областях

Большинство людей считают введение военного положения запоздалым решением.



Решение президента Украины и Верховной Рады о введении военного положения на 30 дней в отдельных областях поддерживают только треть украинцев, а не поддерживают - почти 60%. Такие данные изучения общественного мнения обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

Решение о введении военного положения поддерживает только половина из тех, кто считает Россию агрессором. Такой шаг преимущественно больше поддерживают жители Западной (44%) и Центральной (39%) Украины, меньше - на юге (24%), меньше всего - на востоке (14%). Среди респондентов, которые общаются дома на украинском 45% поддерживают военное положение, на русском - 17%; несколько больше поддерживают мужчины (38%), чем женщины (28%).

При этом, решение ввести военное положение на 60 дней и по всей территории Украины поддерживают лишь 14%, не поддерживают - 76%.

В то же время, большинство опрошенных (69%) считают введение военного положения запоздалым решением, и убеждены, что его нужно было вводить еще 2014 году после оккупации Крыма и начала военных действий на Донбассе.

Почти две трети опрошенных считают, что скорее всего президент Петр Порошенко хотел ввести военное положение в Украине на 60 дней, чтобы перенести президентские выборы.

При этом, большинство считают, что введение военного положения привлечет внимание мировой общественности к украинско-российского конфликта (60% опрошенных) и способствовать внедрению дополнительных международных санкций против России (55%).

В то же время только 31% опрошенных считают, что введение военного положения поможет улучшить обороноспособность страны.

В общем, 22% оценивают вероятность наземного полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую, 29% - как среднюю, 17% - как низкую. Каждый пятый считает, что нет никакой угрозы, каждый десятый не определился. Высший уровень угрозы вторжения видят респонденты на западе и в центре страны, ниже - на юге и востоке.

В "Рейтинг" отметили, что опрос провели среди населения Украины от 18 лет и старше, в нем приняли участие 2000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 4-10 декабря 2018. По материалам IPnews