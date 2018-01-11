80% украинцев считают борьбу с коррупцией неуспешной

Преобладающее большинство населения Украины (80%) считает борьбу с коррупцией в стране неуспешной, причем 46% - полностью провальной, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно обнародованным в ходе состоявшейся в четверг в Киеве пресс-конференции результатам исследования, успешность в борьбе с коррупцией видят 15% респондентов, причем только 2,5% оценивают эту борьбу как полностью успешную.

При этом 43% опрошенных социологами украинцев не видят никакой инстанции, которая активно боролась бы с коррупцией в Украине. Остальное население активных борцов с коррупцией видит в СМИ, журналистах (26%), Национальном антикоррупционном бюро (24%), антикоррупционных общественных организациях (21%), самом населении (12%), странах Запада (11%).

Среди государственных институтов, предназначенных бороться с коррупцией, относительно лучше остальных, по мнению респондентов, выглядят только Специализированная антикоррупционная прокуратура (10%) и Национальное агентство предотвращения коррупции (9%). Совсем же не видят как "борцов с коррупцией" такие государственные институты, как Генеральная прокуратура (5%), СБУ (6%), полиция (3%), суды (2%), президент (3%), правительство, министерства (2%), Верховная Рада (1%), власть на местах (2%).

В вопросе формирования антикоррупционного суда украинцы готовы довериться двум инстанциям - представителям антикоррупционных общественных организаций (42%) и экспертам из западных стран (41%). Значительно меньше готовы поручить это дело депутатам Верховной Рады (10%), судьям от органов судебного самоуправления (10%), представителям президента (6%).

Кроме этого, более половины опрошенных украинцев (54%) считает, что в стране следует законодательно разрешить для борьбы с коррупцией среди должностных лиц использование метода провокации взятки, а не согласны с этим 26% респондентов.

Комментируя результаты социсследования, директор по научному развитию Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк отметил, что коррупция - это разновидность преступности, и "чтобы ее преодолеть, ее нужно преодолевать".

"Для этого существует 5 элементов, которые должны применяться одновременно. Первый элемент - это внешняя свобода, то есть давление на государственные соответствующие органы со стороны населения, общественности. Второе - это внутренняя свобода – государство само должно хотеть стать "чистым". Третий пункт - правило "Запреты и ограничения": этот элемент у нас, наверное, лучший ... Четвертый - средства, которые следует применять с целью, чтобы все придерживались этих правил (декларирование, мониторинг). Хуже всего с пятым элементом, то есть неотвратимость ответственности", – выразил убеждение он.

Общенациональное исследование проведено фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлялось в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов в Украине.