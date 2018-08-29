Ароматизатори для електронних сигарет можуть змінювати клітинну будову легенів. До такого висновку прийшли вчені з Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл, передає УНН з посиланням на Health Line.

З'ясувалося, що вживання ароматичних добавок, які використовують в електронних сигаретах, породжує процес проліферації (розростання тканини організму шляхом розмноження клітин поділом - ред.).

Також, ароматизатори порушують нормальну роботу дихальних шляхів.

"Вдихання ароматизаторів - потенційний ризик для здоров'я, оскільки ці хімічні речовини структурно подібні токсичним альдегідам, які наявні в сигаретному диму. Крім того, ароматизатори в електронних сигаретах часто використовуються в надзвичайно високих концентраціях, що може привести до високих доз "опромінення" легеневих тканин", - наголошують дослідники.