Более 70% украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

По данным опроса, 73% респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении. Вместе с тем, 15% опрошенных считают, что направление развития страны правильное. Кроме того, еще 13% не смогли ответить.

"Более оптимистичнее оценивает состояние дел молодежь, четверть которых говорит о том, что страна развивается в правильном направлении. Хуже всего оценивают ситуацию старшие", - сообщается на сайте "Рейтинга".

Как отмечается, в опросе, который проводился 10-18 сентября 2018 года, приняли участие 2,5 тыс. украинцев.