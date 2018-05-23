Более длительный сон на выходных уменьшает вероятность преждевременной смерти - ученые

Вероятность ранней смерти не увеличивалась, если те, кто по буднях спал менее пяти часов, отсыпался в выходные.

Европейские ученые изучили, как связаны продолжительность сна в рабочие и выходные дни и риск смерти от различных причин.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Sleep Research, передает N+1.

Ученые под руководством Рино Беллокко (Rino Belocco) из Миланского университета Бикокка решили учесть количество сна в разные дни недели. Для этого они попросили 38015 шведов заполнить анкету, которая состояла из 36 вопросов, касающихся распорядка дня и их образа жизни.

Изучив данные людей младшей 65 лет, ученые пришли к выводу: люди, которые семь дней в неделю спали меньше пяти часов, увеличивают вероятность преждевременной смерти на 65% по сравнению с теми, кто спит 6-7 часов в сутки. При этом вероятность ранней смерти не увеличивалась, если те, кто по буднях спал менее пяти часов, отсыпался в выходные и проводил в постели больше восьми часов. Разница в длительности сна не влияет на продолжительность жизни людей старше 65 лет.

На основании полученных данных ученые делают вывод, что более длительный сон на выходных может компенсировать его недостаток в течение недели. В пользу этого говорят как данные об одинаковом риске смерти среди тех, кто спит нормально и тех, кто в течение недели спит мало, а по выходным - отсыпается, так и то, что непродолжительный сон в выходные дни риск смерти повышает. Исследователи также отмечают, что такую взаимосвязь нужно далее проверить в долгосрочном исследовании.

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