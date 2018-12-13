Большая часть архиепископов УПЦ МП отказалась от участия в соборе

Архиепископы УПЦ МП отправили приглашение на собор обратно в Стамбул, где находится резиденция вселенского патриарха

56 из 96 архиепископов УПЦ МП отказались участвовать в объединительном соборе украинских православных церквей. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Согласно сообщению, архиепископы отправили приглашение на собор обратно в Стамбул, где находится резиденция вселенского патриарха.

В УПЦ МП говорят, что так поступили уже 56 архиереев - без учета епископов, которые изначально отказались принимать письма с приглашениями.

На сайте УПЦ МП указано, что в ее состав входят 52 правящих архиерея, 37 викарных и 7 архиереев на покое.

Викарий - епископ, не имеющий своей епархии и помогающий в управлении епархиальному епископу.

Что такое "архиерей на покое", неизвестно.

Ранее стало известно, что в соборе примет участие президент Петр Порошенко.

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