Больше всего видов на жительство в ЕС в 2017 году получили украинцы и сирийцы

Евростат информирует, что в 2017 году в Европейском союзе выдали 3,1 млн первичных видов на жительство, наибольшее число получателей - граждане Украины и Сирии. Об этом говорится в докладе Евростат.

Указано, что за 2017 год данный документ оформили 662 тыс. украинцев, при этом 88% из них получили вид на жительство в Польше. На втором месте по количеству обладателей вида на жительство в ЕС стали сирийцы - 223 тыс. выданных документов, при этом около двух третей из них приехали в Германию.

Также сообщается, что первичный вид на жительство в Евросоюзе получили 1,6 тыс. россиян.

По данным Евростата, около трети (32%) всех выданных в ЕС в прошлом году видов на жительство оформлялись с целью трудоустройства, еще 26% - из-за семейных причин, 17% - с целью получить образование.

Кроме того, по данным статистической службы, чаще всего ради образования в ЕС едут китайцы - 125 тыс. граждан Китая получили вид на жительство в Европе, а из-за семейных причин чаще других переезжали марроканцы (72,1 тысяч).

Сообщается, что больше всего видов на жительство из-за работы выдали в Польше: указанные документы там получили 597 тыс. человек, это 59% всех, кто указал работу в качестве причины переезда. Британия больше других привлекла тех, кто хочет получить образование, - для этих целей страна выдала 180 тыс. видов на жительство.

Напомним, в августе 2018 года большинство граждан (52%) считали, что Украине надо стать членом Европейского союза, тогда как примерно треть (34%) с этим не соглашались и еще 15% не могли определиться со своей позицией, о чем свидетельствовали данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии.