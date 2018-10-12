Большинство украинцев не причисляют себя к каким-либо политическим направлениям и идеологиям – опрос

Более половины опрошенных украинцев (61%) затрудняются отнести себя к левым, левоцентристам, центристам, правоцентристам или правым по системе классификации политических позиций, идеологий и партий, свидетельствуют данные исследования Института Горшенина.

Согласно данным исследования, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, в то же время 8,1% отнесли себя к правым, 5,6% - к правоцентристам, 9% - к центристам, 5,6% - к левым, 4,2% - к левоцентристам.

Вместе с тем наиболее позитивно украинцы относятся к социал-демократической (41,5%), социалистической (35,7%) и национал-демократической (32,5%) идеологии.

Наиболее негативное же отношение у опрошенных к коммунистическому (64%), националистическому (54,9%) и консервативному (52,3%) политико-идеологическим течениям.

В ходе пороса респонденты ответили, что социал-демократические принципы не присущи основным политическим силам Украины, однако наиболее близкими они являются для Социалистической партии Украины (23,5%), а также ВО "Батькивщина" (21,4%) и ВО "Самопомич" (19,1%), партии "За життя" (18,5%), "Оппозиционному блоку" (16,9%), Радикальной партии Олега Ляшко (12,7%), "Блоку Петра Порошенко "Солидарность" (12,5%) и "Народному фронту" (7,1%).

Кроме того, 49,5% украинцев так или иначе готовы проголосовать за новосозданную партию социал-демократической направленности, 18% - не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах ни при каких обстоятельствах, 32,5% затруднились ответить.

Исследование "Отношение украинцев к социал-демократии" было проведено Институтом Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине и Беларуси в июле-августе 2018 года. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, без учета оккупированных территорий АР Крым, города Севастополь, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.