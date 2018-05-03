Брат Меган Маркл призвал принца Гарри опомниться и отменить свадьбу

До свадьбы британского принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл остается чуть больше двух недель, но брат невесты Томас-младший призвал своего будущего шурина опомниться и передумать.

Еще не поздно, уверяет Маркл, иначе его сестренка выставит на посмешище всю королевскую семью.

Открытое письмо принцу Гарри Томас-младший обнародовал через издание In Touch, пишет The Daily Mail. "Милый принц Гарри, еще не поздно, Меган Маркл - однозначно не является подходящей для тебя женщиной. Чем ближе к твоей королевской свадьбе, тем очевиднее, что это - самая большая ошибка в истории королевских свадеб. Я озадачен, что ты не видишь настоящей Меган, которой ее уже видит весь мир", - написал брат звезды "Форс-мажоров".

По мнению Томаса-младшего, его сестра - "низкосортная голливудская актриса", которая стареет и поэтому стремится напоследок сыграть роль принцессы.

Он обвиняет Меган в том, что она использовала их отца, доведя старика до банкротства, и бросила на произвол судьбы. Дочь забыла о нем и даже не позвала на свою свадьбу, хотя именно он должен вести ее к алтарю.

"Очень похоже, что щепотка голливудской славы запала ей в голову, превратив в пресыщенную, поверхностную и самовлюбленную женщину, которая пошьет в дураки тебя и все наследство королевской семьи", - предупредил Маркл.

"Весь мир наблюдает за тем, как Меган принимает плохие решения, делает плохой выбор, и, Гарри, еще не поздно", - подчеркнул мужчина.

Ранее к принцу Гарри обращалась сводная сестра Меган Маркл. Она, так же, как и Томас, возмущена тем, что будущая герцогиня отреклась от своих родных и не позвала на свадьбу.

Поговаривают, сама Елизавета II симпатизирует избраннице младшего внука меньше, чем жене старшего. Так перед свадьбой принца Уильяма с Кейт Миддлтон Ее Величество в одном из заявлений назвала женщину "достойной доверия", тогда как невеста Гарри для нее до сих пор остается просто "Рэйчел Меган Маркл".

Напомним, в строжайшей тайне до самого дня свадьбы - если она состоится - будут держать, кто является автором платья невесты. Но на днях в Лондоне были замечены дизайнеры Raplh & Russo, Тамара Ральф и Майкл Руссо, пишет US Magazine. Вероятно, это свидетельствует о том, что высокой чести одевать невесту принца удостоился именно этот бренд.