Членов экипажа судна "Норд" обменяли на семерых украинских рыбаков

Семерых украинских моряков обменяли на экипаж крымского судна "Норд", которое следовало под российским флагом РФ и было задержано пограничниками.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского омбудсмена Татьяну Москалькову.

"Семеро российских моряков с сейнера "Норд" сегодня обменяны на семерых украинских моряков с судна "ЯМК-0041", наши моряки уже в Крыму", - рассказал представитель пресс-службы.

Капитан судна Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, остается на Украине.

Москалькова заявила, что будет добиваться и его возвращения в оккупированный Крым.

Напомним, российский сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту задержан 25 марта 2018 года. Капитану Горбенко вменяется ст.332-1 Уголовного кодекса (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом). 30 августа Горбенко был уведомлен о завершении досудебного расследования.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 Кодекс Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

4 мая ФСБ России задержала украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" с припиской в Очакове якобы за незаконный вылов камбалы западнее мыса Тарханкут. Пятерых членов экипажа доставили в оккупированный Крым. Капитан судна, Виктор Новицкий, арестован. Российские власти заявляю, что ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По словам адвоката, экипаж "ЯМК-0041" содержали в нечеловеческих условиях, а один из рыбаков пытался повеситься. В октябре украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к директору ФСБ РФ с просьбой отпустить моряков. По материалам LB.ua