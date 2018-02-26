ЧП в киевском аквапарке: полиция начала уголовное производство

По факту травмирования ребенка в столичном аквапарке в ТЦ Dream Town полиция начала уголовное производство. Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook.

"По факту травмирования ребенка в столичном аквапарке начато уголовное производство. Во время отдыха на 11-летнего мальчика упала часть конструкции. В результате он получил травму головы. Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.

24 февраля в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от мужчины о том, что во время отдыха в аквапарке на его сына упала часть конструкци, и он сейчас находятся в больнице. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, которая осмотрела помещение и пообщалась с работниками заведения. По предварительной информации, на мальчика упала часть пластикового каркаса горки.

Следственным отделом начато уголовное производство с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Полиция выясняет подробности и обстоятельства травмирования ребенка. Проводится проверка.

Мальчику, на голову которого упала часть крыши во время посещения аквапарка в торговом центре "Dream Town", хирурги наложили 34 шва. Рана оказалась очень глубокой и достает до черепа, но кость не задета.