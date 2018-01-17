Циклон с Балкан принесет в Украину сильный мокрый снег и метели

В Украине в ближайшие сутки, 18 января, в связи с перемещением активного циклона с Балкан в большинстве северных, центральных и южных областей страны ожидаются сложные погодные условия, сообщает Укргидрометцентр.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидается сильный мокрый снег, временами с дождем, метели, местами очень сильные осадки, налипание мокрого снега, в южных и центральных областях местами гололед, на остальной территории небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, на Правобережье - северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях местами 25-28 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части в течение суток 0-5° тепла.

В Киеве 18 января прогнозируются сложные погодные условия: сильный мокрый снег, метель, местами налипание мокрого снега, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 января самая высокая температура днем была +9,4° в 2007 году, самая низкая ночью -22,8° в 1950 году.

В Украине 19 января прогнозируется снег, на юге – с дождем (днем в большинстве южных и центральных областях небольшие осадки). На дорогах страны гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных, южных областях и Приазовье – порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на юге страны ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве 19 января временами снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.