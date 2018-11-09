День украинской письменности: украинцы будут писать радиодиктант единства

День украинской письменности и языка отмечается 9 ноября. Он учрежден указом Президента Украины 6 ноября 1997 года "в поддержку инициативы общественных организаций... в день почтения памяти Преподобного Нестора-Летописца".

Очередной, уже 18-й по счету радиодиктант единства будет звучать сегодня, в День украинской письменности и языка, на Украинском радио, передает НСТУ.

"Официальный лозунг нынешнего мероприятия - #пишеморазом. Он подчеркивает основную цель диктанта: единение вокруг языка. Радиодиктант - не просто средство проверить собственную грамотность, а прежде всего масштабный национальный флешмоб", - говорится в сообщении.

Основная киевская локация - аудитория имени Михаила Максимовича, расположенная в Красном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Присоединятся к проекту и регионы: локации для написания диктанта обустроят в учебных заведениях по всей стране. Но принять участие в радиодиктанте сможет каждый желающий в любом уголке мира - достаточно лишь иметь под рукой лист бумаги и ручку. Также можно организовать собственную локацию и таким образом стать соорганизатором акции.

Диктант будут транслировать из студии Украинского радио. Стрим телеверсии можно будет увидеть на странице Общественного вещателя в Facebook.

Начало мероприятия - в 11:00. Вступительная часть продлится полчаса, радиодиктант начнется в 11:30.

Все желающие могут прислать работы по почте на адрес ул. Крещатик, 26, Киев - 1, 01001 с пометкой "Радиодиктант" (письмо должно быть отправлено в тот же день или 10 ноября - об этом будет свидетельствовать почтовый штемпель), отсканировать или сфотографировать текст и в течение 24 часов после окончания акции прислать по электронной почте на адрес [email protected] Изображение должно быть качественным, текст - написанным от руки (работы, набранные в любом текстовом редакторе, не будут рассматриваться). Комиссия принимает также тексты, написанные шрифтом Брайля.

11 ноября текст радиодиктанта будет обнародован на сайте Украинского радио. По материалам УНН