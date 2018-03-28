Ученые из Университета Хельсинки предупреждают, что диеты замедляют метаболизм и приводят к набору веса в будущем.

Серьезное ограничение калорийности рациона нарушает метаболизм и провоцирует переедание. По словам диетологов, чтобы поддерживать вес в норме, нужно питаться регулярно, пишет The Daily Mail.

В исследовании приняли участие больше 4900 молодых мужчин и женщин. Добровольцы ответили на вопросы о весе и факторах, влиявших на его изменение, когда им было 24 и 34 года. Ученые обнаружили, что большинство участников за 10 лет набрали вес. Всего 7,5% женщин и 3,8% мужчин похудели. Ежегодная прибавка в весе составляла около одного килограмма у женщин и килограмм у мужчин.

Ключевым фактором, помогавшим участникам долго поддерживать вес в норме, оказалась не диета, а регулярное питание. Ограничение калорийности рациона влечет за собой набор веса, так как нездоровая пища становится привлекательнее. Также пропуск приемов пищи увеличивает риск развития диабета 2-го типа.