Донецк массово покидают соратники убитого главаря "ДНР" Захарченко - СМИ

Из оккупированного Донецка массово выезжают соратники убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко, пишет ТСН со ссылкой на источники в украинской разведке.

По данным собеседников издания, окружение Захарченко выезжает в Москву.

Отмечается, что оккупированный Донбасс уже покинули советники убитого главаря боевиков Александр Казаков и боевик по прозвищу Север.

Также в столицу Российской Федерации сбежал "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. Он был вместе с Захарченко в кафе в момент взрыва и получил ранения.

Главарь "ДНР" Захарченко был убит в Донецке 31 августа в результате взрыва в ресторане Сепар. По материалам DailyUA