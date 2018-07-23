Дождливая погода сохранится в Украине до конца июля, прогнозируют в Гидрометцентре.

"Тенденция остается: кратковременные дожди по всей территории Украины до конца июля. Каких-то существенных изменений в погоде не будет. Может, где-то больше дождей, где-то меньше, но дожди будут везде, по всей территории Украины", - сказали в отделе метеорологических прогнозов Укргидрометцентра в понедельник.

Что касается температурного режима, то ожидается температура в пределах +25-30°, на юге страны +33°, в конце текущей недели местами может достигать +35°.

"Не сильно, но потеплеет на 3-5° в целом", - уточнили в Гидрометцентре.