Двести одесских отдыхающих сегодня утром не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эль-Шейха
2018-01-18 14:34
Двести одесских отдыхающих сегодня утром не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщает Думская.
Самолет авиакомпании YanAir должен был прилететь за ними из львовского аэропорта имени Данилы Галицкого.
Но накануне вечером борт Airbus A321, регистрационный номер UR - COJ, из-за поломки не смог вылететь туда с пассажирами из Львова.
"В результате одесситы после отдыха не могут пока добраться домой", - отмечается в сообщении.
5 января в Египте воздушный шар с 20 пассажирами на борту потерпел крушение. По предварительной информации погиб один человек, еще семь получили травмы