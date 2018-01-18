Двести одесских отдыхающих сегодня утром не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщает Думская.

Самолет авиакомпании YanAir должен был прилететь за ними из львовского аэропорта имени Данилы Галицкого.

Но накануне вечером борт Airbus A321, регистрационный номер UR - COJ, из-за поломки не смог вылететь туда с пассажирами из Львова.

"В результате одесситы после отдыха не могут пока добраться домой", - отмечается в сообщении.

5 января в Египте воздушный шар с 20 пассажирами на борту потерпел крушение. По предварительной информации погиб один человек, еще семь получили травмы