Экспресс "Kyiv Boryspil" соединят с метро на Выдубичах

Акционерная компания "Укрзализныця" планирует добавить к маршруту железнодорожного экспресс-поезда Kyiv Boryspil Express, курсирующего между вокзалом "Киев-Пассажирский" и аэропортом "Борисполь", остановку на Выдубичах.

Об этом исполняющий обязанности председателя правления компании Евгений Кравцов сообщил на своей странице в Facebook, комментируя вопрос одного из пользователей о том, будет ли остановка поезда Kyiv Boryspil Express на Выдубичах.

"Там мы будем строить новую платформу и проводить ее прямую интеграцию с метро. Остановка будет", - написал он.

30 ноября "Укрзализныця" запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь". Купить билеты на экспресс можно в железнодорожных кассах и киосках самообслуживания. Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом будет функционировать в режиме 24/7.

Маршрут поезда проходит от вокзала "Киев-Пассажирский" через станцию "Дарница" до терминала D аэропорта "Борисполь". Изначально планировалось, что поезд будет останавливаться и на станции "Выдубичи". Расчетное время в пути - 35 минут. По материалам УНИАН.