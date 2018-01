Легендарный британский музыкант и певец Элтон Джон планирует покинуть сцену из-за прошлогодних осложнений со здоровьем, - во время прошлогоднего тура в Южной Африке он "заработал" смертельную бактериальную инфекцию.

70-летний музыкант должен уйти в отставку после финального мирового турне, которое завершится 1 июля 2018 года в Грузии. Специальное объявление, о котором сам Элтон пока молчит, он планирует объявить на официальном сайте около 20:00.

The road begins...

Take the journey on January 24th - 9.30 PT / 12.30 ET / 17.30 GMT.

- Elton John (@eltonofficial) 20 января 2018 г.

Однако, будет ли это объявление об "отставке", неизвестно.

К слову, у Элтона Джона насчитывается около 50 музыкальных альбомов, он является известным филантропом, его имя занесено в "Зал славы рок-н-ролла", он получил около 25 грандиозных музыкальных премий и является настоящим любимцем миллионов меломанов.