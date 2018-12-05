Филарет не выдвинет свою кандидатуру на пост председателя поместной церкви, - источник
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата не будет претендовать на пост председателя единой поместной украинской православной церкви
Об этом заявил религиовед Андрей Ковалев, ранее работавший в информационном отделе УПЦ КП, передает "ДС" со ссылкой на Громадське.
"По моей информации, он (Филарет) не будет баллотироваться на пост предстоятеля ... Скорее всего, для общественности, для украинского общества, фигура предстоятеля, которого изберет Собор, вероятно, 15 декабря, это будет неизвестный епископ. Но, по моему мнению, это будет все же человек из среды Киевского патриархата, так как епископов УПЦ КП будет большинство ", - заявивил Ковалев.
По его словам, от 7 до 15 епископов от УПЦ Московского патриархата будут присутствовать на Соборе. Отметим, в Константинополь с просьбой предоставить автокефалию Украинской церкви обратились 15 епископов УПЦ МП.
Ковалев добавил, что будущий глава поместной церкви будет "известным и авторитетным епископом в среде епископата"."Филарету в следующем году исполнится 90 лет.
"Насколько мне известно, это такой элемент переговоров с Константинополем и проявление мудрости патриарха, нужно должность предстоятеля в поместной церкви уступить молодому предстоятелю ... Это очень правильный и символический знак в контексте создания новой церкви, возрождение", - сказал он.
"Мне кажется, что Филарет хочет видеть на этой должности молодого, гораздо моложе себя патриарха, предстоятеля. Чтобы давать сигнал и в будущем мирянам, уверенность, что он приходит надолго. Он молод, у него есть силы, есть новое видение развития церкви", - добавил Ковалев.
По словам Ковалева, 41 архиерей УПЦ КП имеет шансы стать предстоятелем.
Напомним, патриарх Филарет лишь на Объединительном соборе даст ответ относительно того, принимает ли он предложение возглавить Единую поместную украинскую церковь. По материалам DsNews