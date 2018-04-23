Герцогиня Кембриджская Кейт родила третьего ребенка

Герцогиня Кембриджская Кейт, супруга принца Уильяма, родила сына в 11:01 по местному времени, сообщает в понедельник Кенсингтонский дворец.

Младенец весит 3,8 кг. Ребенок стал пятым в очереди на британский престол и шестым правнуком королевы Великобритании Елизаветы II.

Роды прошли в лондонской больнице Святой Марии, где родились два предыдущих ребенка герцогини и е супруга принца Уильяма. Кейт доставили в больницу рано утром, ее сопровождал супруг.

Ранее официально о поле ребенка не сообщалось. В то же время, некоторые СМИ писали, что после победы футбольной команды "Астон Вилла", принц Уильям, являющийся фанатом команды, сказал, что будет настаивать, чтобы его третий ребенок получил имя Джек (как игрок команды Джек Грилиш). После короткой паузы принц добавил "...или Джеки (в случае рождения девочки)".

Британские сайты, отслеживающие ставки, в понедельник сообщили, что чаще всего британцы ставили на то, что новорожденного назовут Мэри, Артур, Элис, Виктория или Альберт.

О беременности Кейт стало известно в сентябре. Как и при предыдущих беременностях, герцогиня страдала от сильного токсикоза.

Королевская семья не сообщает, когда Кейт вернется к участию в публичных мероприятиях, однако газета "Телеграф" сообщает, что герцогиня, вероятно, будет присутствовать на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл 19 мая.

У принца Уильяма и Кейт уже есть двое детей. Старший, Джордж, родился 22 июля 2013 года, младшая, Шарлотта, родилась 2 мая 2015 года.