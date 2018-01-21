Гидрометцентр предупреждает о непогоде в Украине 21–23 января

Харьковская, Луганская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и частично Николаевская области попадут под действие опасных погодных условий 21-23 января, сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

Во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в субботу он рассказал, что 21-23 января метеорологи ожидают прохождение через юг и восток Украины двух достаточно активных циклонов.

Первый циклон, который 21 января будет на юге Украины, менее активный. В южных районах Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей пройдут дожди, а в Харьковской, Днепропетровской и северных районных Николаевской областей выпадет снег.

22 января через северо-запад Черного моря придет другой циклон и под его влиянием будут выпадать осадки преимущественно в виде снега. 23 января такая ситуация продолжится.

"Если подытожить, то на территории юга и востока Украины будут сильные снегопады. Например, на севере Луганской области общее количество осадков может достигать 50 мм. В других областях количество осадков будет от 20 до 40 мм. Больше всего снежного покрова сформируется в восточной половине Харьковской и Днепропетровской областей, в северной половине Луганской области, на севере Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. В этих регионах высота снежного покрова может достичь 30 и даже 40 см дополнительно к тем 5-8 см, который есть в настоящее время", - отметил Н.Кульбида.

По его словам, ожидается также налипание мокрого снега и гололед, но стихийных критериев эти явления достичь не должны. Ветер будет со скоростью до 20 м/с, на побережье Азовского моря – до 25 м/с.

"В отличие от предыдущего периода эта ситуация будет отличаться растянутостью во времени. Вместо одних суток это будет трое суток, и даже будут небольшие перерывы в возникновении неблагоприятных погодных условий", - указал директор Укргидрометцентра.